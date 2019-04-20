video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قيادات "العاشر من رمضان" التنفيذية على قلب رجل واحد للمشاركة فى الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 05:26 م
صور.. قيادات "العاشر من رمضان" التنفيذية على قلب رجل واحد للمشاركة فى الاستفتاء
كتبت منال العيسوي
إضافة تعليق

شهدت مدينة العاشر من رمضان، منذ صباح اليوم السبت، أول يوم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مرور القيادات التنفيذية للمدينة، وعلى رأسهم المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس الأمناء، ورئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، لمتابعة سير العملية الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

IMG_20190420_130234

ورافق القيادات التنفيذية لمدينة العاشر من رمضان، عدد كبير من رؤساء الإدارات الخدمية بالعاشر، وأعضاء مجلس أمناء المدينة، وأعضاء جمعية مستثمرين العاشر من رمضان.

وفى لجنة مدرسة السادات الثانوية الخاصة بالوافدين، أدلى كل من الدكتور سمير عارف، والمهندس خالد شاهين، بأصواتهم فى الاستفتاء على للتعديلات الدستورية، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين، والمهندس محمود سلطان نائب رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس للمجلس، ووهبة الجمل رئيس اللجنة الرياضية بالعاشر، وأحمد عبد المولى نائب رئيس الجهاز للتنمية.

 

IMG_20190420_131119

وقال عارف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجان منذ للصباح منتظمة والشركات ترسل عمالها للجان بأتوبيسات خاصة تسهيلا عليهم، وأن المشاركة فى هذا الاستفتاء هى واجب وطنى على الجميع لتحقيق الاستقرار لبلدنا، فيما قال المهندس خالد شاهين أن ما يحدث داخل اللجان منذ الصباح هو خطى ثابتة نحو مزيد من الإصلاح.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
IMG_20190420_131122
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

IMG_20190420_132758
 

IMG-20190420-WA0012
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الجمعية المصرية اللبنانية يشارك فى استفتاء الدستور بـ6 أكتوبر

فيديو .. بالعصى والتحطيب.. أهالى الصعيد يرقصون على "بشرة خير" أمام لجان الاستفتاء

رضا عبد العال عقب الإدلاء بصوته: الزمالك هياخد الدورى والأهلى برا الحسابات

رئيس الشمس : نعم وألف نعم لتعديلات الدستور

فرقة "حسب الله" تشارك المواطنين الاحتفال بالعرس الديمقراطى فى المطرية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة