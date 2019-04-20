صور.. قيادات "العاشر من رمضان" التنفيذية على قلب رجل واحد للمشاركة فى الاستفتاء

شهدت مدينة العاشر من رمضان، منذ صباح اليوم السبت، أول يوم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مرور القيادات التنفيذية للمدينة، وعلى رأسهم المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس الأمناء، ورئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، لمتابعة سير العملية الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورافق القيادات التنفيذية لمدينة العاشر من رمضان، عدد كبير من رؤساء الإدارات الخدمية بالعاشر، وأعضاء مجلس أمناء المدينة، وأعضاء جمعية مستثمرين العاشر من رمضان.

وفى لجنة مدرسة السادات الثانوية الخاصة بالوافدين، أدلى كل من الدكتور سمير عارف، والمهندس خالد شاهين، بأصواتهم فى الاستفتاء على للتعديلات الدستورية، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين، والمهندس محمود سلطان نائب رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس للمجلس، ووهبة الجمل رئيس اللجنة الرياضية بالعاشر، وأحمد عبد المولى نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وقال عارف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجان منذ للصباح منتظمة والشركات ترسل عمالها للجان بأتوبيسات خاصة تسهيلا عليهم، وأن المشاركة فى هذا الاستفتاء هى واجب وطنى على الجميع لتحقيق الاستقرار لبلدنا، فيما قال المهندس خالد شاهين أن ما يحدث داخل اللجان منذ الصباح هو خطى ثابتة نحو مزيد من الإصلاح.