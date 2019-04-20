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صور.. قبائل مدينة النجيلة بمطروح تحتشد أمام اللجان فى أجواء احتفالية

السبت، 20 أبريل 2019 06:20 م
صور.. قبائل مدينة النجيلة بمطروح تحتشد أمام اللجان فى أجواء احتفالية المواطنين
مطروح – حسن مشالي
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احتشد أبناء قبائل مدينة النجيلة، غربى مرسى مطروح، بـ70 كيلومترا، أمام لجان الاقتراع، فى أجواء احتفالية، للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمشاركة عدد كبير من العاملين فى إنشاء ميناء جرجوب.

وقال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن مطروح، إنه حضر عقب التصويت فى مرسى مطروح، إلى مسقط رأسه بمدينة النجيلة، ليشارك أهله انتفاضتهم، أمام اللجان، التى بدأت منذ الصباح الباكر، من أجل دعم التعديلات الدستورية، مؤكدا أن حالة الوعى بين أبناء مطروح ساهمت فى خروج جميع الأهالى للمشاركة فى الاستفتاء.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

قبائل مدينة النجيلة في مطروح تحتشد أمام اللجان (1)
 

 

قبائل مدينة النجيلة في مطروح تحتشد أمام اللجان (2)
 

 

قبائل مدينة النجيلة في مطروح تحتشد أمام اللجان (3)
 

 

قبائل مدينة النجيلة في مطروح تحتشد أمام اللجان (4)
 

 

قبائل مدينة النجيلة في مطروح تحتشد أمام اللجان (5)
 

 

قبائل مدينة النجيلة في مطروح تحتشد أمام اللجان (6)
 

 

قبائل مدينة النجيلة في مطروح تحتشد أمام اللجان (7)
 

 


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