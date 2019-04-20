صور.. طوابير لأهالى حلايب وشلاتين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت لجان حلايب وشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، إقبالا كبيرا من الأهالي، حيث اصطف الأهالي في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.