صور.. طوابير المغتربين من العاملين بالسياحة أمام اللجان بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت اغلب لجان مدينة الغردقة، وخاصة لجنة رقم 11 والتي مقرها مدرسة رجاك بطريق المطار، طوابير من المواطنين المغتربين عن المحافظة من العاملين في النشاط السياحي بالمدينة.

كما لوحظ تسهيل وسيولة في عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وكذلك تعاون جهات التأمين في التسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وذكرت أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.