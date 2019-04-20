video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طوابير المغتربين من العاملين بالسياحة أمام اللجان بالغردقة

السبت، 20 أبريل 2019 10:31 ص
صور.. طوابير المغتربين من العاملين بالسياحة أمام اللجان بالغردقة طوبير لجان المغتربين بلجان الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
شهدت اغلب لجان مدينة الغردقة، وخاصة لجنة رقم 11 والتي مقرها مدرسة رجاك بطريق المطار، طوابير من المواطنين المغتربين عن المحافظة من العاملين في النشاط السياحي بالمدينة. 
 
كما لوحظ تسهيل وسيولة في عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وكذلك تعاون جهات التأمين في التسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم. 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
وذكرت أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
IMG_20190420_094342_5
 
IMG_20190420_094346
 
 

IMG_20190420_094440
 
IMG_20190420_094442
 
IMG_20190420_094443_5
 
IMG_20190420_094444
 
IMG_20190420_094444_4
 
IMG_20190420_094446
 
IMG_20190420_094447
 
IMG_20190420_094543_2
 
IMG_20190420_094544_2
 
IMG_20190420_094544_4
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ بورسعد يترأس غرفة العمليات الرئيسية للاستفتاء على الدستور

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة