صور.. طلاب جامعة أسوان: "الشباب اللى مش هينزل هيفوته حاجات كتير"

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

وجهت الطالبة سهام محمود السيد، بالفرقة الثانية كلية الآداب جامعة أسوان، رسالة إلى شباب الجامعات وشباب مصر عامة، تدعوهم خلالها للنزول والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وعلقت قائلة: "الشباب اللى مش هينزل خلال الفترة دى ويشارك فى تعديل الدستور هيفوته حاجات كتير مستقبلا".





وتابعت الطالبة سهام محمود، لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركتها فى الاستفتاء على الدستور، بأن مستقبل مصر بأيدى شبابها وعليه أن يقرر المصير ويساهم فى تطوير البلد حتى تصل إلى أحسن صورها فى المستقبل.

وفى سياق متصل، أضافت الطالبة آية أحمد بالفرقة الثانية كلية الحقوق جامعة أسوان، أنها قررت النزول والمشاركة فى الاستفتاء من شعورها بالإحساس بالمسئولية الوطنية، وطالبت الشباب فى الجامعات وحثتهم على النزول للمشاركة فى تعديل الدستور، وعلقت: "انزل وقول رأيك بحرية المهم تشارك".





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.





وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.







