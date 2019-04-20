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صور.. سفيرة مصر فى البحرين تدلى بصوتها.. وأبناء الجالية يواصلون التصويت

السبت، 20 أبريل 2019 04:06 م
صور.. سفيرة مصر فى البحرين تدلى بصوتها.. وأبناء الجالية يواصلون التصويت سفيرة مصر بالبحرين تدلى بصوتها
كتبت شيماء بهجت
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أدلت سفيرة مصر بالبحرين سهى الفار، اليوم السبت، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مقر اللجنة بالسفارة المصرية، وذلك فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات بالنسبة للمصريين بالخارج.
 
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ويتوافد أبناء الجالية المصرية فى البحرين على مقر السفارة للمشاركة فى الاستفتاء، الذى انطلق أمس الجمعة، للمصريين فى الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهى 21 أبريل الجارى.
 
سفيرة مصر بالبحرين
سفيرة مصر بالبحرين

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
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