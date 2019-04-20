صور..رجال الشرطة يساعدون المسنين والمعاقين بالاستفتاء فى الإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهدت لجان الاستفتاء بالاسكندرية، إقبالا كبيرا خاصة من كبار السن والمعاقين، وقد قامت قوات الشرطة بمساعدتهم فى التوجه الى لجان الاقتراع.

وتقول الحاجة عزيزة حسن الصباغ إحدى الأهالى، إنها توجهت الى لجان الاستفتاء من أجل مصر، وأنه واجب وطنى على كل مصرى.

من جانبه، قال محمد مصطفى محمود بالمعاش، من أمام لجنة الشهيد وليد صبحى بسموحة، إنه حرص على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء من أجل مصر، مؤكدا: "لا أريد أن أرى مصر فى دمار مثل البلاد المحيطة بنا؛ مصر تستحق الكثير والمنحنى فى الصعود".