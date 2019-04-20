video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 07:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. تدفق الناخبين على لجان قصر الدوبارة مع انتهاء اليوم الأول

السبت، 20 أبريل 2019 07:27 م
صور.. تدفق الناخبين على لجان قصر الدوبارة مع انتهاء اليوم الأول تدفق المواطنون على اللجان
كتب تامر البطريقي
إضافة تعليق

مع الساعات الأخيرة لاقتراب انتهاء اليوم الأول من التصويت على التعديلات الدستورية شهدت لجان قصر الدوبارة استمرار لتدفق المشاركين للإدلاء بأصواتهم.

فيما لم يتوقف تدفق المشاركين على لجان مدارس قصر الدوبارة  من مختلف الفئات العمرية " شباب - فتيات - كبار السن "كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المصريين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أرجاء الجمهورية 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، يصوتون فى 13 ألفا و919 لجنة فرعية تمثلها لجنة عامة، وبإشراف 19 ألف قاض يعاونهم 120 ألف موظف.

تدفق الناخبين على لجان قصر الدوبارة (1)
 

 

تدفق الناخبين على لجان قصر الدوبارة (2)
 

 

تدفق الناخبين على لجان قصر الدوبارة (3)
 

 

تدفق الناخبين على لجان قصر الدوبارة (4)
 

 

تدفق الناخبين على لجان قصر الدوبارة (5)
 

 

تدفق الناخبين على لجان قصر الدوبارة (6)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متطوعون ينقلون المواطنين إلى منازلهم مجانا بعد مشاركتهم بالاستفتاء

صور.. قارئ يرصد مشاركته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالأردن

محافظات مصر تحتشد للتصويت فى استفتاء التعديلات الدستورية

استفتاء

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

التعديلات_الدستوريه




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة