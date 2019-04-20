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صور ..المصريون فى الرياض يواصلون التصويت فى الاستفتاء على الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 05:08 م
صور ..المصريون فى الرياض يواصلون التصويت فى الاستفتاء على الدستور الاستفتاء على الدستور فى الرياض
كتب- هاشم الفخرانى
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يواصل المصريون فى المملكة العربية السعودية الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان يوم الثلاثاء الماضى، وحرص أفرد الجالية المصرية بالرياض على المشاركة فى التصويت التى ستستمر حتى غدا الأحد .

 

تصويت المصرين فى السعودية
تصويت المصرين فى السعودية

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.

 

المصريون فى الرياض
المصريون فى الرياض

 

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

 

الرياض
الرياض

 

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

 

 


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