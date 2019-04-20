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صور.. الشباب المشاركون بالاستفتاء لـ"اليوم السابع": التصويت واجب وطنى

السبت، 20 أبريل 2019 05:50 م
صور.. الشباب المشاركون بالاستفتاء لـ"اليوم السابع": التصويت واجب وطنى المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب تامر البطريقى
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مع انطلاق الجولة الثانية من اليوم الأول للاستفتاء على التعديل الدستورى عقب انتهاء فترة الاستراحة القضائية، تجولت عدسات اليوم السابع داخل لجان مدرسة على الجار والملك الصالح لترصد كثافة وتوافد للمواطنين باختلاف المراحل العمرية.

 

وقال الشباب من داخل اللجان: المشاركة والتصويت واجب وطنى، وقال كبار السن: تحيا مصر، فيما لم يتوقف تدفق المشاركين على لجان مدارس على الجار والملك الصالح والمنيل أمام اللجان  من مختلف الفئات العمرية "شباب - فتيات - كبار السن ".

 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المصريين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أرجاء الجمهورية ٦١ مليون و٣٤٤ ألفاً و٥٠٣ ناخب، يصوتون في ١٣ ألف و٩١٩ لجنة فرعية تمثلها لجنة عامة، وبإ.شراف ١٩ ألف قاضي يعاونهم ١٢٠ ألف موظف
 
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