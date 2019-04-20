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صور.. السفيره هيفاء أبوغزالة لليوم السابع: الاستفتاء يسير بشكل ديمقراطى

السبت، 20 أبريل 2019 11:56 ص
صور.. السفيره هيفاء أبوغزالة لليوم السابع: الاستفتاء يسير بشكل ديمقراطى السفيره هيفاء أبو غزالة
كتب مدحت وهبة
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أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصرى، أن أعضاء البعثة يقومون حاليا بمتابعة اللجان الانتخابية فى الاستفتاء على بعض  تعديلات الدستور المصرى فى كافة المحافطات، ﻭأنه من الواضح يوجد إقبالا من المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء وذلك  بسبب دور وسائل الإعلام بالتوعية وأيضا اللجنة الوطنية للانتخابات، قائلة :" نتمنى أن تكون الأمور كما هى واضحة وتسير بسلاسه".

وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال  مرورها على اللجان الانتخابية بالزمالك لمتابعة الاستفتاء على الدستور أن ما يميز اللجان هو وجود قضاء مشرفة على الاستفتاء، حيث أن ذلك يعطى شعور لدى بالمواطن بأن الاستفتاء يتم بشكل ديمقراطى ، كما أن هناك ترتيب واضح بالخطوات التى أعلنتها اللجنة من خلال الاطلاع على الرقم القومى وكذلك مساعدة  كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وهو ما شهدنا من قيام رئيس اللجنة الانتخابية بكلية تربية رياضة بنات بالزمالك بمساعدة كبار السن وتوفير أوجه الراحه لهم .

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



 

السفيره هيفاء أبو غزالة (1)
السفيره هيفاء أبو غزالة (1)

 

السفيره هيفاء أبو غزالة (2)
السفيره هيفاء أبو غزالة (2)

 

 

السفيره هيفاء أبو غزالة (3)
السفيره هيفاء أبو غزالة (3)

 




 


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