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صور.. الاستفتاء على التعديلات تتحول إلى رسالة حب فى مصر والرئيس

السبت، 20 أبريل 2019 05:15 م
صور.. الاستفتاء على التعديلات تتحول إلى رسالة حب فى مصر والرئيس المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب تامر البطريقي
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أولى مفاجآت اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحولت إلى رسالة حب ودعم لمصر والرئيس بكلمات رصدتها، عدسات اليوم السابع من أمام مقرات لجان مدرسة على الجار بالملك الصالح والمنيل.

شاهد بنفسك بالصوت والصورة وطنية المصريين بعيون عدسات اليوم السابع:

فيما لم يتوقف تدفق المشاركين على لجان مدارس على الجار والملك الصالح والمنيل أمام اللجان  من مختلف الفئات العمرية "شباب - فتيات - كبار السن ".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المصريين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أرجاء الجمهورية 61 مليون و344 ألفاً و503 ناخبين، يصوتون فى 13 ألف و919 لجنة فرعية تمثلها لجنة عامة، وبإشراف 19 ألف قاض يعاونهم 120 ألف موظف.

 
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