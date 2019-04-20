صور.. الأديب يوسف القعيد والنائبة جليلة عثمان يدليان بصوتيهما بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أدلى كل من الأديب الكبير والنائب البرلمانى يوسف القعيد، والنائبة جليلة عثمان عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بصوتيهما فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة وادى الملكات الابتدائية بمدينة الأقصر.

يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 814586 ناخبا، ويبلغ إجمالى المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب قد استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



الأديب يوسف القعيد والنائبة جليلة عثمان يدليان بصوتيهما (1)



الأديب يوسف القعيد والنائبة جليلة عثمان يدليان بصوتيهما (2)