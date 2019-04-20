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صور.. الآلاف يشاركون فى مسيرة إحياءا لذكرى الاحتجاجات ضد الرئيس اورتيجا

السبت، 20 أبريل 2019 04:06 ص
صور.. الآلاف يشاركون فى مسيرة إحياءا لذكرى الاحتجاجات ضد الرئيس اورتيجا الاحتجاجات فى نيكاراجوا
/أ ش أ/
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شارك الآلاف من المواطنين فى نيكاراجوا فى مسيرة اطلقوا عليها اسم "موكب الشموع" احتفالا بالذكرى السنوية الأولى للاضطرابات التى وقعت فى بلدهم ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيجا ، فى سان خوسيه ، بكوستاريكا.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الاعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 ابريل من العام الماضى، بقرار الحكومة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعى. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبى بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون اروتيجا وزوجته التى تشغل منصب نائب الرئيس.

 

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نيكاراجوا

موكب الشموع

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