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صور.. اعمل الصح وتحيا مصر "أيقونة التحرير"

السبت، 20 أبريل 2019 10:32 م
صور.. اعمل الصح وتحيا مصر "أيقونة التحرير" تحيا مصر واعمل الصح
كتب تامر البطريقي
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رصدت عدسات "اليوم السابع"، منذ قليل، خلال جولتها الميدانية بوسط عاصمة المعز عقب إسدال الستار على اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تحوله بوطنية صادقة من المشاركين إلى رسائل حب وطنية، حيث تزينت واجهة مجمع التحرير بكلمات مضيئة موجزة "اعمل الصح.. تحيا مصر".

تحيا مصر واعمل الصح (1)
 

وعلى غرار الإقبال الكثيف والتدفق الوطنى الذى شهدته لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يشهد ميدان التحرير الآن تدفقا من المواطنين أمام أضواء "تحيا مصر". 

تحيا مصر واعمل الصح (3)
 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المصريين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

تحيا مصر واعمل الصح (2)

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أرجاء الجمهورية ٦١ مليون و٣٤٤ ألفاً و٥٠٣ ناخبين، يصوتون في ١٣ ألفا و٩١٩ لجنة فرعية تمثلها لجنة عامة، وبإشراف ١٩ ألف قاض يعاونهم ١٢٠ ألف موظف.


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