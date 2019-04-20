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صور.. احتفالات محافظات بنى سويف ودمياط والإسكندرية بليلة النصف من شعبان

السبت، 20 أبريل 2019 11:11 م
صور.. احتفالات محافظات بنى سويف ودمياط والإسكندرية بليلة النصف من شعبان
بنى سويف - هانى فتحى - دمياط - عبده عبد البارى - الإسكندرية - جاكلين منير
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شهد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، مساء اليوم، الاحتفال الدينى الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شهر شعبان 1440 بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، وذلك بحضور الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد اللطيف - المنطقة الأزهرية، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أوقاف-دمياط-تحتفل-بليلة-النصف-من-شعبان-بمسجد-البحر-(1)

بدأ الاحتفال عقب أداء صلاة المغرب بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ صالح أبو القاسم، ثم كلمة للشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، تناول فيها الدروس المستفادة من حياة النبى - عليه الصلاة والسلام - وفضل ليلة النصف من شعبان التى شهدت تحويل قبلة الصلاة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيرا إلى أن تحويل القبلة يدل على وسطية الأمة فى الدين والأخلاق.

 

واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التى أداها الشيخ عادل حيدر، والتى جسدت جانبا من أخلاق النبى - صلى الله عليه وسلم - وصفاته التى ميزه بها الله - جل جلاله - عن سائر خلقه، وأخلاقه التى سادت الدنيا ونشرت الحب والسلام بين أرجاء المعمورة، واختتمت بالدعاء للأمة العربية والإسلامية كلها، ووطننا الغالى مصر بالخير والتقدم والازدهار .

أوقاف-دمياط-تحتفل-بليلة-النصف-من-شعبان-بمسجد-البحر-(2)

وفى نفس السياق احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط بليلة النصف من شعبان بمسجد البحر بمدينة دمياط، بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

 

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وتواشيح دينية، كما تحدث الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف فى خطبته عن فضل ليلة النصف من شعبان والدروس المستفادة من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لافتا إلى أن المصطفى كان يختص شهر شعبان بمزيد من العبادة وكان يكثر فيه من الطاعات.

أوقاف-دمياط-تحتفل-بليلة-النصف-من-شعبان-بمسجد-البحر-(3)

وفى نفس السياق، شهد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، نائبًا عن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بالإسكندرية بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة المغرب بمسجد أبى العباس المرسى.

 

وهنأ نائب المحافظ أهالى الإسكندرية بهذه الذكرى المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكداً ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.

أوقاف-دمياط-تحتفل-بليلة-النصف-من-شعبان-بمسجد-البحر-(4)

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم بصوت فضيلة الشيخ محمد يوسف إمام مسجد سيدى أبى العباس المرسى، ثم ألقى الكلمة الدكتور عبد الرحمن نصار، والتى تحدث فيها أنه ينبغى أن نحتفى بمثل هذه المناسبات من باب قول الله تعالى "وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ" وأن تحويل القبلة من الأمور التى يجب أن نقف عندها طويلاً لما فيه من معان وعظات مهمة، ولعل من أهمها مكانة النبى صلى الله عليه وسلم عند ربه "فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَ" ومكانة هذه الأمة عند ربها "وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"، ثم أختتم الإحتفال بالابتهالات من فضيلة الشيخ أحمد السعداوى.

محافظ-بني-سويف--يشهد-الاحتفال--بليلة-النصف-من-شعبان-(1)

شارك فى الاحتفال فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك وعدد من القيادات الأمنية والدعوية والشعبية والتنفيذية.

محافظ-بني-سويف--يشهد-الاحتفال--بليلة-النصف-من-شعبان-(2)
 

 

نائب-محافظ-الإسكندرية-يشهد-الاحتفال-بليلة-النصف-من-شعبان-بمسجد-أبي-العباس-المرسي-(1)
 

 

نائب-محافظ-الإسكندرية-يشهد-الاحتفال-بليلة-النصف-من-شعبان-بمسجد-أبي-العباس-المرسي-(2)
 

 

نائب-محافظ-الإسكندرية-يشهد-الاحتفال-بليلة-النصف-من-شعبان-بمسجد-أبي-العباس-المرسي-(3)
 

 


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