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السبت، 20 أبريل 2019 03:53 م
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صور.. إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاستفتاء عقب نهاية أوقات العمل

السبت، 20 أبريل 2019 03:31 م
صور.. إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاستفتاء عقب نهاية أوقات العمل إقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء
كتب لؤى على
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شهدت لجان الشرابية إقبالا كبيرا، عصر اليوم، عقب انتهاء ساعات العمل ببعض المصالح التى ينتظم بها العمل يوم السبت، حيث قام نواب مجلس النواب بتوفير سيارات لتسهيل انتقال المواطنين لمقار لجانهم مع توفير خدمة الاستعلام عن اللجنة.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء (1)
إقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء
 
اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء (2)
إقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء

اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء (3)
إقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء

اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء (4)
اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء

اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء (5)
اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء

اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء (6)
اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء

اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء (7)
اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء

اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء (8)
اقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء

 


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