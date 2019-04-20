صور.. أهالى دمياط يشكون من الازدحام بسبب رصف طريق الكورنيش نهارا

دمياط معتز الشربينى

أعرب أهالى مدينة دمياط عن استيائهم من قيام مديرية الطرق بدمياط بتنفيذ أعمال رصف بطول شارع كورنيش النيل نهارا الأمر الذى تسبب فى ارتباك حركة المرور وازدحام وتكدس السيارات فى مناطق العمل، حيث يمثل هذا الشارع أحد الشوارع الرئيسية لمدينة دمياط.

يقول محمد جمعة أحد أبناء مدينة دمياط أن مديرية الطرق بدمياط قامت على مدار 3 أيام بأعمال رصف بطول شارع كورنيش النيل باستخدام معدات ثقيلة الأمر الذى تسبب في تعطيل حركة المرور وازدحام الشارع، وارتباك حركة السيارات علما بأن هذا الطريق هو طريق مرور أغلب سيارات السرفيس التى تعمل داخل المدينة مضيفا أن القيام بأعمال الرصف نهارا وباستخدام معدات ثقيلة قد يسبب كارثة وطالب ان تكون هذه الأعمال فى أوقات الفجر لأنها أكثر هدوءا.







