صور.. أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بألمانيا يقود وفدا كنسيا للمشاركة بالاستفتاء

كتبت شيماء بهجت ـ هاشم الفخرانى

زار أسقف الكنيسة الأرثوذكسية فى ألمانيا الأنبا داميان ومعه وفد ضم الأب جرجس أسقف كنيسة برلين والأب منقريوس وعميد الجالية المصرية فى ألمانيا المهندس فؤاد خليل بالإضافة لعدد كبير من أبناء الجالية بالمانيا السفارة المصرية فى برلين بعد ظهر اليوم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الخاصة ببعض مواد دستور 2014.





كان السفير المصرى فى ألمانيا د. بدر عبد العاطى فى استقبال الوفد الكنسى؛ حيث تمت عملية التصويت فى الاستفتاء وسط أجواء احتفالية؛ وبعد ذلك استقبل السفير بدر عبد العاطى الأنبا داميان ووفد الكنيسة القبطية بمكتبه.

وأوضح السفير د. عبد العاطى أن التصويت خلال اليوم الثانى للاستفتاء تجرى بشكل طبيعى وإيجابى ولم يتم رصد أى شكوى، مشيداً بالمشاركة البارزة للشباب الذين توافدوا على مقر السفارة خلال اليوم الثانى من عملية التصويت وحرصهم على التعبير عن رأيهم فى التعديلات الدستورية والتى ستحدد مستقبل النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، كما نوه بالمشاركة المتميزة للمرأة المصرية وكبار السن الذين تكبدوا مشقة السفر تعبيرا عن حرصهم علي المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام وتعبيرا عن انتمائهم لوطنهم.