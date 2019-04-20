video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بألمانيا يقود وفدا كنسيا للمشاركة بالاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 03:47 م
صور.. أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بألمانيا يقود وفدا كنسيا للمشاركة بالاستفتاء أسقف الكنيسة الأرثوذكسية فى ألمانيا والوفد الكنسى
كتبت شيماء بهجت ـ هاشم الفخرانى
إضافة تعليق
زار أسقف الكنيسة الأرثوذكسية فى ألمانيا الأنبا داميان ومعه وفد ضم الأب جرجس أسقف كنيسة برلين والأب منقريوس وعميد الجالية المصرية فى ألمانيا المهندس فؤاد خليل بالإضافة لعدد كبير من أبناء الجالية بالمانيا السفارة المصرية فى برلين بعد ظهر اليوم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الخاصة ببعض مواد دستور 2014.
 
WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.07.38 PM
 
كان السفير المصرى فى ألمانيا د. بدر عبد العاطى فى استقبال الوفد الكنسى؛ حيث تمت عملية التصويت فى الاستفتاء وسط أجواء احتفالية؛ وبعد ذلك استقبل السفير بدر عبد العاطى الأنبا داميان ووفد الكنيسة القبطية بمكتبه.
 
WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.07.39 PM (1)
 
وأوضح السفير د. عبد العاطى أن التصويت خلال اليوم الثانى للاستفتاء تجرى بشكل طبيعى وإيجابى ولم يتم رصد أى شكوى، مشيداً بالمشاركة البارزة للشباب الذين توافدوا على مقر السفارة خلال اليوم الثانى من عملية التصويت وحرصهم على التعبير عن رأيهم فى التعديلات الدستورية والتى ستحدد مستقبل النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى البلاد، كما نوه بالمشاركة المتميزة للمرأة المصرية وكبار السن الذين تكبدوا مشقة السفر تعبيرا عن حرصهم علي المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام وتعبيرا عن انتمائهم لوطنهم.
 
WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.07.39 PM (2)
 
 

WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.07.40 PM
 
WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.07.41 PM (1)
 
WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.07.41 PM (2)
 
WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.07.41 PM
 
WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.07.42 PM
 
WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.07.43 PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصريون فى كينيا يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

صور.. مشاركة المصريين بالتصويت على التعديلات الدستورية بالرياض

فيديو وصور.. "الطيور المهاجرة" تبهر الخليج فى استفتاء الدستور.. الجالية المصرية فى السعودية تشارك بالأعلام والأغانى الوطنية.. هتاف "تحيا مصر" يشعل حماس الناخبين بالكويت.. وأبناء المحروسة فى قطر يواصلون التحدى

المصريون فى أنجولا يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

رئيس الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع": إقبال كثيف وزحام أمام لجان الاستفتاء على تعديل الدستور.. لاشين إبراهيم: غرفة عمليات الهيئة لم تتلق شكاوى حتى الآن.. ويؤكد: المصريون حريصون على ممارسة حقهم الدستورى

صور.. المصريون بالخارج يتوافدون لليوم الثانى على لجان الاستفتاء بدبى

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019 تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة