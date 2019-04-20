صور.. أساقفة بنى سويف يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء التعديلات الدستورية

بنى سويف :هانى فتحى

أدلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بنى سويف يرافقه القمص أشعياء دمياس والقس اسطفانوس سليمان، ومرفت ميشيل عضو مجلس النواب بصوته فى التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة القومية الابتدائية بميدان مولد النبى بوسط مدينة بنى سويف.

كما أدلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا بصوته فى انتخابات التعديلات الدستورية بلجنة رقم بمدرسة الاتحادية الابتدائية كما أدلى بصوته بنفس اللجنة القس يواقيم صموئيل. حيث كان فى استقبال النائبة مرفت ميشيل.

من جانبة قال نيافة الأنبا غبريال أسقف بنى سويف عقب الإدلاء بصوته، "يهمنا كمصريين أن نشارك بايجابية فى التصويت فى التعديلات الدستورية"، محذرا من القول بأن الصوت ليس له قيمة، متوقعا أن يشارك الغالبية العظمى من المصريين، مطالبا بالمشاركة بغض النظر عن التصويت بنعم أو لا.

وقال إنه سيصوت بنعم ولن يفرض على أحد التصويت بنعم المهم المشاركة، مؤكدا أن المشاركة تظهر صورة مصر أمام العالم أنها دولة ديمقراطية متحضرة وأن الاستقرار والآمان الذى افتقدنا فترة ما بعد 25 يناير له ثمن وكلنا نرى ما يحدث فى الدولة المحيطة من عدم الاستقرار.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.