شيخ الإنجيليين فى أسيوط يشارك بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

أسيوط ـ محمود عجمى

أدلى القس باقى صدقة شيخ القساوسة الإنجيليين بأسيوط، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى لجنة. ودعا شيخ القساوسة، كافة فئات الشعب المصرى ومواطنى محافظة أسيوط، إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم ورأيهم، واصفًا ذلك بأنه "واجبنا كشعب لأن بلدنا غالية علينا معًا لاستعادة حقوقنا وإعلاء شأن بلدنا العزيز، ولا تكاسل ولا تخاذل سننزل ونعبر عن رأينا". كما أدلى صموئيل باقى صدقة عضو المجلس الإنجيلى العام، ونائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى بمصر، بصوته فى لجنة مدرسة التحرير الابتدائية بشارع محمد على مكارم، مؤكدًا: "إننا سنظل نفتخر بأننا قادرون على صياغة دستورنا ولنا الفخر بأننا عشنا هذه اللحظات التاريخية التى سيذكرها التاريخ كشعب مصرى يحب بلده".

يذكر أن، عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألفا و186ناخبا يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 496 مقرا انتخابيا يمثلون 609 لجان فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.