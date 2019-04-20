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سيدات ينتظرن فتح لجان التصويت على التعديلات الدستورية بـ"الورق وأوسيم"

السبت، 20 أبريل 2019 08:51 ص
سيدات ينتظرن فتح لجان التصويت على التعديلات الدستورية بـ"الورق وأوسيم" توافد الناخبين على اللجان الانتخابية
كتب عز النوبى و أحمد عرفة و محمود احمد عطا
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بدأ توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بمنطقة الوراق وأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة وذلك قبل فتح اللجان الانتخابية التى من المقرر أن يتم فتحها فى الساعة 9 صباحا  للتصويت فى الاستفتاء على  التعديلات  الدستورية.
 
وامتدت الطوابير أمام المدارس من السيدات اللاتى انتظرن فتح أبواب اللجان  لبدء التصويت في استفتاء على التعديلات الدستورية كما شهدت اللجان الانتخابية تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان التصويت.
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
 
 
 

 

 


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