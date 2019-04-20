سيارات تدعو للمشاركة بالاستفتاء وتذيع الأغانى الوطنية بمنشأة القناطر

كتب محمد صبحى

خصص النائب علاء ناجى عبد الرحيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، سيارات محملة بمكبرات الصوت، تجوب قرى الدائرة لدعوة وحث المواطنين على أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع انطلاق التصويت صباح اليوم السبت.



وأذاعت السيارات عددا من الأغانى الوطنية ومنها الأغنية التى أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمطرب محمد فؤاد ، وتسلم الأيادى، ودعت المواطنين بالنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.





وشهدت لجان قرية بهرمس بدائرة منشأة القناطر، إقبالا كبيرا على لجان الاقتراع والتى يبلغ عددها حوالى 4 لجان فرعية من السيدات والرجال كبار السن.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



