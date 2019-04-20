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سفينتان حربيتان هنديتان تتوجهان للصين للمشاركة فى استعراض بحرى دولى

السبت، 20 أبريل 2019 02:27 م
سفينتان حربيتان هنديتان تتوجهان للصين للمشاركة فى استعراض بحرى دولى البحرية الهندية
أ ش أ
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أعلنت البحرية الهندية أنها أرسلت اثنتين من سفنها الحربية محلية الصنع إلى الصين؛ للمشاركة فى استعراض بحرى دولى يُنظّم في مدينة تشينجداو الصينية بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس البحرية الصينية.
وقال متحدث باسم البحرية الهندية - حسبما أوردت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية - إن المدمرة "الشبح" الحاملة للصواريخ الموجهة "كولكاتا"، وهى أقوى مدمرة فى أسطول البحرية الهندية، وسفينة الدعم "شاكيتا"، من المقرر أن تصلا إلى ساحل الصين الشرقي غدا الأحد.
وستكون السفينتان ضمن استعراض بحري يحضره الرئيس الصيني شي جين بينغ في 23 أبريل الجارى.


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