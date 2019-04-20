سفير مصر فى ألمانيا يدلى بصوته.. وأبناء الجالية يواصلون التصويت لليوم الثانى

كتب أحمد جمعة

أدلى سفير مصر بألمانيا بدر عبدالعاطى، اليوم السبت، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى لجنة الاقتراع بالسفارة المصرية ببرلين، وذلك فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات بالنسبة للمصريين بالخارج.



مشاركة الشباب فى الاستفتاء فى السفارة المصرية بألمانيا

وقال عبدالعاطى - فى تصريح عقب الإدلاء بصوته - إنه لليوم الثانى على التوالى تشهد السفارة المصرية إقبالا من جانب الناخبين من أبناء الجالية المصرية.

وأضاف أن اليوم الأول للتصويت تم بنجاح حيث تم التعاون مع السلطات الألمانية لتأمين محيط السفارة وكان هناك توافد للمصريين من مختلف الأعمار.مشيرا إلى أن السفارة شهدت إقبالا جيدا من قبل الناخبين وقد تصدر المشهد الشباب وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.



الاستفتاء فى ألمانيا

وذكر السفير أن عملية التصويت فى اليوم الثانى تسير حتى الآن بشكل سلس ونتوقع توافدا للمصريين بشكل كبير أكبر من اليوم الأول.