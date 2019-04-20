سفر وعودة 1404 مصريين وليبيين و195 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1404 مصريين وليبيين و195 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 914 إلى الجانب الليبى، بينهم 30 مصريا و884 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 490 بينهم 359 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و131 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 195 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.