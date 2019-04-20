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سفارة مصر ببرلين تفتح أبوابها لليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 11:24 ص
سفارة مصر ببرلين تفتح أبوابها لليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية سفير مصر فى برلين بدر عبد العاطى
كتب : أحمد جمعة
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بدأت عملية التصويت علي تعديل بعض مواد الدستور في مقر السفارة المصرية في برلين والقنصليتين العامتين في هامبورج وفرانكفورت منذ الساعة التاسعة صباحا في الْيَوْم الثاني على التوالى حيث يتوافد أبناء الجالية المصرية المقيمين على الأراضي الالمانية أو الموجودين عليها لأسباب مؤقتة.

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وصرح سفير مصر في المانيا الدكتور بدر عبد العاطى أن الْيَوْمَ الاول للتصويت تم بنجاح وبدون أى منغصات، حيث توافد على مقار الاقتراع الثلاث المصريون من مختلف الأعمار سواء من الشباب او كبار السن وتصدرت المرأة المصرية المشهد في أول إيام التصويت.

وتوقع عبد العاطى استمرار توافد المصريين لممارسة حقهم الدستورى والمشاركة في رسم المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لوطنهم، مشيرا الي التسهيلات الكبيرة التي قدمتها السفارة ببرلين والقنصليتين في هامبورج وفرانكفورت لإتمام عملية الاقتراع بشكل آمن وسهل وسلس وفِي طل اجواء إيجابية.

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كما نوه السفير عبد العاطى بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح للمواطنين المنتهية صلاحية بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم بالإدلاء بصوتهم؛ مشيراً ان ذلك شجع وحفز المواطنين المصريين على التصويت.


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