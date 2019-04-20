سخرية من "العمال" البريطانى بعد تهنئته اليهود بعيد الفصح ..تعرف على السبب

كتبت رباب فتحى

أثار حزب "العمال" البريطانى موجة من الغضب والسخرية بعد نشره تهنئة لليهود بعيد الفصح تحتوى على صورة بها "خبز"، ولا يسمح لليهود الملتزمين بتناول أى شئ "مخمر" طوال فترة هذا العيد، الأمر الذى دفع الحزب، الذى طالته اتهامات معاداة السامية فى الفترة الماضية، إلى حذف التهنئة من وسائل التواصل الاجتماعى، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



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وقال حزب "العمال" فى الرسالة: "بينما يستعد الشعب اليهودى لعيد الفصح ، نتمنى للجميع في المجتمع اليهودي عيد فصح سعيد."

ولا يُؤكل الخبز المُخمر خلال أيام عيد الفصح الثمانية إحياءً لذكرى خروج اليهود من مصر.

ونشر حزب جيريمي كوربين في وقت لاحق صورة محدثة ، مع نجمة داود ولكن دون رغيف الخبز.