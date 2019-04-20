سحر نصر عقب الإدلاء بصوتها برفقة حفيدتها: لازم كلنا نربى ولادنا على حب الوطن

أدلت منذ قليل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019 في لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار عقب الادلاء بصوتها، إن النزول والمشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى ، لافته إلى أنها حرصت على اصطحاب حفيدتها خلال الاستفتاء، قائلة: "لازم نربى ولادنا وأحفادنا على المشاركة وحب الوطن والولاء والانتماء".

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلننت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.