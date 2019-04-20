رقص وزغاريد وطوابير السيدات والرجال تزين لجنة الرشيد القومية بمصر الجديدة

شهدت مدرسة الرشيد القومية بمصر الجديدة طوابير السيدات والرجال والاطفال بأعلام مصر، للإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووسط أجواء كرنفالية سيطرت حالة من الفرحة على طوابير السيدات والرجال الذين تفاعلوا مع أغنية بشرة خير بالرقص والزغاريد فى رسالة تعبر عن مدى حبهم لوطنهم.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلننت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.







