راهب بأسوان بعد تصويته بالاستفتاء: إنجازات الرئيس تعادل 60 سنة مضت

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

قال الأب بوليس، راهب كنيسة بأسوان، على هامش مشاركته فى الاستفتاء على الدستور، إن ما حققه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، من إنجازات تمت خلال فترة قصيرة، توازى فترة 60 سنة مضت.

وتابع الأب بوليس، حديثه لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "علينا أن نشكر ربنا على التعديلات الدستورية التى ستكون موافقة للمرحلة التى تمر بها مصر حالياً، مؤكداً على ثقة الشعب المصرى فى قيادته وقراراته، متمنياً من الله التوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يكمل مسيرة الإنجازات وحتى تصل مصر لمكانتها الرائدة بين الدول".

وفى سياق آخر، أدلى الأنبا هدرا مطران أسوان، بصوته فى الاستفتاء على تعديلات مواد الدستور داخل لجنة مدرسة محمد منير بمدينة أسوان، رافقه خلالها عدد من رجال الكنيسة.

وأكد الأنبا هدرا أن مشاركة الأقباط فى الاستحقاقات السياسية التى مرت بها مصر بالتزامن مع تولى الرئيس السيسى رئاسة البلاد، يأتى اعترافا وتقديرا من الأقباط بأن عصر الرئيس السيسى هو أفضل العصور التى حصلوا فيها على الكثير من حقوقهم، داعيا إلى مشاركة المصريين والأقباط فى الإدلاء بأصواتهم فى تعديلات مواد الدستور لاستكمال مصر مسيرتها الوطنية وبناء مصر الحديثة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.