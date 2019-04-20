رئيس لجنة فرعية بالجيزة: إقبال كثيف للمواطنين باليوم الأول للتصويت

كتب محمد صبحى

قال المستشار عبد العزيز نجم رئيس اللجنة الفرعية رقم 1 بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، إن نسبة إقبال المواطنين للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الأول كان كثيفا وضم مختلف الفئات العمرية من الشباب والفتيات وكبار السن، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف نجم فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن نسبة الحضور داخل اللجنة اقتربت من 50% فى اليوم الأول من فتح باب التصويت، وذلك من إجمالى عدد الناخبين المقيدين باللجنة، مؤكدا أن المصريين يسطرون ملحمة وطنية فى حب وطنهم من خلال احتشادهم الكثيف للمشاركة فى الانتخابات.

وتوقع رئيس اللجنة الفرعية رقم 1 بدائرة منشأة القناطر زيادة نسبة الإقبال خلال اليومين القادمين المحددين للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.