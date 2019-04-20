رئيس لجنة الاستفتاء والقضاة يدلون بأصواتهم فى لجان الوافدين بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أدلى المستشار محمد عبدالمنعم عميرة رئيس محكمة أسيوط الإبتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بأسيوط، بصوته داخل لجنة الوافدين بمدرسة إسماعيل القبانى بمدينة أسيوط .

كما أدلى المستشار الحسينى أحمد عطا نائب رئيس محكمة أسيوط الإبتدائية والمتحدث باسم اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بأسيوط، والمستشار طارق محمود أحمد عضو اللجنة وعدد من القضاء بأصواتهم فى نفس اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بأسيوط، إنه تم تفقد عدد من اللجان بمدينة أسيوط لمتابعة سير عملية الاستفتاء والمشاركة فى هذا العرس الوطنى بأصواتنا ، مضيفا الى اقبال الناخبين على لجان الاستفتاء وعدم وجود اى شكاوى من قبل المستشارين المشاركين فى الاستفتاء .

ودعا المستشار محمد عميرة المواطنين الى الخروج والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كونها واجب وطنى يجب أن يحرص عليه الجميع ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة فى مناخ ديمقراطى كامل .

ومن جانبه قال المستشار الحسينى أحمد عطا، نائب رئيس محكمة أسيوط الإبتدائية والمتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط، إنه تم تكليف 750 قاضيا يعاونهم 2250 موظفا من المحليات ومديريات الخدمات للإشراف على 609 لجان فرعية بمختلف قرى ونجوع ومراكز محافظة أسيوط، للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف الحسينى، أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور والمقرر لها أيام 20 و21 و22 أبريل الجارى وذلك لتسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء كما تم التنبيه على المشرفين فى عملية الاستفتاء بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح اللجان وغلقها ، وتقديم التيسيرات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف على العملية الانتخابية التى ستجرى فى 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 496 مقر انتخابى يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إدارى وحى بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



