رئيس جامعة سوهاج يقود مسيرة بالأعلام لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء

سوهاج - محمود مقبول

قاد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مسيرة طلابية حاشدة حاملين فيها أعلام مصر، جابت عددا من شوارع المحافظة وعددا من اللجان بمدينة ناصر، ثم كوبرى أخميم انتقالا إلى غرب المحافظة، وبعض اللجان وحث جمهور المواطنين على النزول والمشاركة من خلال حملة "بتكتب بكرة بشروطك".

وأثناء المسيرة ردد الطلاب هتافات وطنية كان فى مقدمتها "تحيا مصر .. تحيا مصر" وقام الطلاب بتوزيع الأعلام على السيارات المارة بالطرقات وكذلك المواطنين بالشارع.

وخلال جولته وجه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، رسالة للطلاب قال فيه إن طلاب جامعة سوهاج سوف يوجهون رسالة للعالم أجمع أن شباب مصر شبابا واعٍ يعلم ماذا يفعل، وأن مشاركته فى عملية التصويت والتوعية هى استكمال لمسيرة التنمية والإنجازات التى بدأتها القيادة السياسية ونجنى ثمارها الآن.

كما قام اللواء هشام الشافعى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، يرافقه عدد من القيادات الأمنية قبل قليل باستكمال أعمال تفقد الحالة الأمنية والخدمات بمحيط اللجان، والتى كانت قد بدأت فى تمام الساعة السابعة صباحا عقب تقسيم المديرية إلى قطاعات بإشراف مساعدين المدير للقطاعات.

كانت مديرية الأمن قد أعلنت حالة من الاستنفار الأمنى بجميع القوات، وكافة القطاعات الأمنية بسوهاج، وذلك استعداداً لتأمين المقرات الانتخابية لإجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقيادة اللواء حسن محمود، نائب مدير الأمن حاكمدار المديرية، وتضم عدد 9 لواءات لتغطية قطاعات الشمال، والجنوب والشرق، والمنطقة المركزية.