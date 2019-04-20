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رئيس الوزراء يتفقد المركز الإعلامي للحكومة ويلتقط صورة جماعية مع العاملين

السبت، 20 أبريل 2019 03:46 م
رئيس الوزراء يتفقد المركز الإعلامي للحكومة ويلتقط صورة جماعية مع العاملين مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بمقره داخل مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك علي هامش متابعته لسير عملية الإستفتاء علي التعديلات الدستورية من غرفة العمليات المركزية للحكومة.

 

والتقط رئيس الوزراء صورة جماعية مع العاملين بالمركز الإعلامي .

 

ويتكون المركز  من أربع وحدات رئيسية هي: وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإنتاج المرئى والمسموع، ووحدة الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى، وأخيرًا وحدة الرصد والتحليل لكل ما ينشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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