رئيس الوزراء: إدلاء المصريين بأصواتهم فى شمال سيناء يسير بشكل طبيعى

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن دور الحكومة هو متابعة توفير وتيسير الإجراءات لحسن إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وقال فى تصريحات صحفية له عقب تفقده غرفة عمليات الحكومة المركزية أنه تابع تنظيم العمل أمام اللجان، وأى شكاوى، موضحا أنه كان هناك عدد بسيط من الشكاوى المتعلقة بتأخر فتح اللجان نظرا لتأخر وصول القضاة.

وأوضح أنه تابع أيضا عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج، كما أجرى لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع محافظ شمال سيناء، وتأكد أن الأوضاع تسير بشكل طييعى، مشيرا إلى أنه يتلقى تقارير دورية من غرفة العمليات المركزية.

وقال رئيس الوزراء إن فترة بعد الضهر من المتوقع أن تشهد إقبالا كثيفا خاصة فى محافظات الصعيد.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.