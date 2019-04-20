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رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 03:49 م
رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية رئيس الشركة العامة الجملة يدلى بصوته فى الاستفتاء
كتب مدحت وهبة
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أدلى اللواء خالد عبد الله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموبن والتجارة الداخلية، بصوته بمقر اللجنة الانتخابية رقم 39  بمدرسة جمال عبد الناصر التجربية الأعدادية بمدينة نصر،  فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، مؤكدا أن المشاركة واجب وطنى لاستكمال مسيرة الانجازات التى تحققت، وكذلك لاستقرار أمن الوطن .


جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


 


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