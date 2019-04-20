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رئيس البرلمان العرقى: بغداد لن تستخدم لزعزعة استقرار دول الجوار

السبت، 20 أبريل 2019 09:00 ص
رئيس البرلمان العرقى: بغداد لن تستخدم لزعزعة استقرار دول الجوار مجلس النواب العراقى
/أ ش أ/
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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن أراضي بلاده لن تستخدم لزعزعة استقرار بلدان الجوار.
 
وأعرب الحلبوسي - في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - عن أمله في أن تفي دول الجوار بوعود مساعدة العراق خلال مؤتمر "قمة بغداد لرؤساء برلمانات دول الجوار" المقرر عقده اليوم /السبت/ . مشيرا إلى أن المنتصر على تنظيم "داعش" الإرهابي يجب أن يعود بقوة إلى محيطه العربي.
 
ولفت رئيس البرلمان العراقي إلى "ضرورة ضمان عدم نشوء حركات إرهابية وفكر متطرف مرة أخرى، تستهدف الأمن المجتمعي، وهذا ما نعمل عليه حالياً".
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر "قمة بغداد لرؤساء برلمانات دول الجوار" اليوم العديد من القضايا الهامة من بينها ملف تأمين الحدود، والإرهاب، والتعليم، وإعادة إعمار العراق.
 

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العراق

مجلس النواب العراقى

الحلبوسى

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