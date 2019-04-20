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دواوين الوزارات.. 7 ضوابط لامتحانات مايو الإلكترونية لأولى ثانوى.. تعرف عليها

السبت، 20 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. 7 ضوابط لامتحانات مايو الإلكترونية لأولى ثانوى.. تعرف عليها د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التربية والتعليم:

7 ضوابط لامتحانات مايو الإلكترونية للصف الأول الثانوى.. تعرف عليها

 

وزارة التضامن:

صور ..وزير التموين من مسقط رأسه: سنرد على المتربصين بمصر بالمشاركة فى الاستفتاء

 

المصرية للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم بالوجه القبلى وصرف 85% من مقررات أبريل

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة": تحصين 1.782 مليون رأس ضد مرضى الجدرى والجلد العقدى للأبقار

 

"الزراعة" تسهيلات فى إصدار تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الداجنى والحيوانى

 

صور.. بتخفيضات تصل لـ30% .."الزراعة" تستعد لـشهر رمضان بتجهيز الشودار وزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم بمنافذها.. و100 جنيه لشنطة رمضان.. طرح منتجات جمعيات الإصلاح ورقابة مشددة لمنع التلاعب بالأسعار

 

وزارة التعليم العالى:

رئيس جامعة القاهرة: لدينا 31 مشروع بحثي تطبيقى و26 أخرى ابتكارى جاهزة للتطبيق

 

صور وفيديو.. "هنا يجتمع الفن والنظرية".. تماثيل مجدى يعقوب والخال الأبنودى ومو صلاح تتقدم معرض محسن سليم المدرس بـ"فنون أسيوط".. الكينج منير وعمرو دياب يجتمعان بالمعرض.. سليم: قصدت تدرج الأحجام لحاجة فنية

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة تشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

 

اقبال كثيف من الجالية المصرية بميلانو على التعديلات الدستورية

 

وزارة الإسكان:

صور.. وزير الإسكان يتفقد مشروعى "JANNA" والحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد

 

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسجد التليفزيون فى خطاب مترجم بـ15 لغة

 

الأربعاء..اختبار المرشحين للإدارات الإشرافية وخطباء المكافأة بوزارة الأوقاف

 

وزارة الهجرة:

فيديو.. غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء

 

تصويت المصريين بالخارج على رادار غرفة عمليات وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم: رصدنا إقبال المصريين على صناديق الاقتراع بكل الدول.. وخصصنا 3 خطوط ساخنة للرد على استفساراتهم.. وتؤكد: جاهزون لحل كافة الشكاوى

 

 


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