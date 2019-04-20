تعيين2229 باحثا عن العمل منهم 37 من ذوى الاحتياجات بالقليوبية

أكدت مديرية القوى العاملة بالقليوبية ، أن عدد المعينين من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2229 معينا، منهم 37 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 6892 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 15 فرص عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، فضلا عن 35 معاقا تم ترشحهم لمنشآت القطاع الخاص .

جاء ذلك فى تقرير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر فتحى دسوقى وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2395عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2286 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وذلك خلال مارس الماضى.

وتابع أنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 112 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 48 مؤهلات عليا، و4 متوسطة، و46 فوق المتوسطة، و14 بدون مؤهل.

وفى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 14 ألفا و315 عاملا، وتم صرفه 5500 جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بلغ إجمالي المنشآت التي تم إجراء التفتيش عليها 364 منشأة، وبلغ عدد المحاضر المحررة في هذا المجال 192محضرا ، كما تم التفتيش على 648 منشأة فى مجال تفتيش العمل، وحررت محاضر مخالفات لـ 204 منشأة، لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003، وبلغت الشكاوى العمالية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 137 شكوى، تم تسوية 8 منها وديا، وإحالة 40 للقضاء، وحفظ 28شكوى، ومازالت 61 شكوى تحت البحث والدراسة .