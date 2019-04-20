تعرف على رأى الفقهاء فى جواز دفع مال كفارة اليمين نقدا للمساكين

كتب لؤى على

فى كفارة اليمين هل يجوز دفع المال نقدا للمساكين أم الإطعام؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.

أجاز فقهاء الحنفية وغيرهم دفع القيمة بدلا عن الإطعام فى كفارة اليمين وغيرها، خلافا لجمهور الفقهاء الذين لم يجيزوا ذلك.

والأولى فى هذا الأمر أن ينظر إلى ما فيه مصلحة الفقير، وهذا يختلف من فقير لآخر، فبعض الفقراء الأصلح لهم الطعام، خاصة إذا عرف عنهم إنفاق المال فى غير موضعه أو الإسراف فيه .

كما أن بعض الفقراء ربما يحتاجون إلى المال لشراء الدواء أو غير ذلك، مما هو أشد حاجة من الطعام، فينبغى النظر فى هذا الأمر واعتباره .