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تعرف على أسعار فانوس رمضان وأنواعه قبل حلول الشهر الكريم

السبت، 20 أبريل 2019 05:00 ص
تعرف على أسعار فانوس رمضان وأنواعه قبل حلول الشهر الكريم فانوس رمضان
كتب سيد الخلفاوى
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مع اقتراب الشهر الكريم، ينتشر باعة الفوانيس الذى يرتبط ظهورها بشهر رمضان، وهى عادة توارثها المصريون منذ القدم، لتكون أحد مظاهر شهر رمضان فى العالم الإسلامى، فأصبح جزء لا يتجزأ من احتفالات ليالى رمضان.
 
ويرصد اليوم السابع أسعار الفوانيس وأنواعها، خاصة بعد أن بدأت شوادر الفوانيس فى عرض أشكال وأنواع مختلفة للفوانيس، والتى كان أكثرها من الإنتاج المصرى. 
 

انواع الفوانيس:

 

1- الخشب ومنها بطباعة مختلفة مثل صور للمصحراتى ومحمد رمضان ولفظ الجلالة. 
2- الفانوس "الصاج" مثل "أبو ولاد والدلالية والمخمس والبرج والمقلوب والشمامة وابو شمعة". 
3- تختلف الاحجام وكل حجم له سعر مختلف. 
 

الأسعار:

 

1- الفانوس الخشب تبدأ من 20 و25 و35 و40 و45 و55 و65 و75 جنيه. 
2- الفانوس الصاج يبدأ من 20 جنيه حتى ألف جنيه لأكبر الأنوع.
 
 

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