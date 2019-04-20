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انطلاق فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" اليوم بالمحافظات

السبت، 20 أبريل 2019 06:30 ص
انطلاق فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" اليوم بالمحافظات معارض سوبر ماركت اهلا رمضان أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تنطلق معارض سوبر ماركت اهلا رمضان فى مختلف المحافظات اعتبارا اليوم، السبت، لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة  ، فى حينسيتم  افتتاح المعرض الرئيسى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رسميا يوم 23 ابريل على انيفتتح أبوابه للجمهور فى اليوم التالي 24 ابريل من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا يوميا، بمشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخليةوالمجمعات الاستهلاكية بجانب كبرى شركات القطاع الخاص والموردين.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة طرح كمياتالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان ،وذلك مقارنة بمعدلات طرح السلع فى الأيام العادية وذلك لتلبية احتياجاتالمواطنين فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال هذه الايام كما وجه الوزير بتكثيف اطلاق السيارات المتنقلة خلال شهر رمضان.

 

 

 

 


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التموين

المصيلحى

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المحافظات




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