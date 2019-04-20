وشهد اليوم الأول من التصويت حضورا متنوعا من كافة الأعمار، وخاصة من فئة الطلاب، الذين حرصوا على المشاركة بأصواتهم، وإبداء رأيهم في التعديلات الدستوية التي أقرها مجلس النواب.

وكان السفير المصري أحمد أبوزيد قد حرص على الإدلاء بصوته في الإستفتاء صباح اليوم، داعيا جميع المواطنين المصريين في كندا إلى المشاركة في هذا الحدث الديموقراطي الهام.

ومن المقرر أن تستأنف السفارة عملية الاقتراع في التاسعة صباح اليوم السبت وحتى الساعة التاسعة مساء، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بهذا الشأن، والمتضمن أن يتم الاقتراع على مدى أيام الجمعة والسبت والأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت كل دولة يجري فيها الاقتراع.

ويمكن للمواطنين المشاركة في الإستفتاء بموجب جوار سفر ساري الصلاحية أو بموجب بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية.