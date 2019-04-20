video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: الشعب ينتصر لمصر

السبت، 20 أبريل 2019 08:43 م
اليوم السابع: الشعب ينتصر لمصر اليوم السابع
إضافة تعليق
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: أدلى الرئيس السيسى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة، فى اللحظات الأولى لانطلاق التصويت داخل مصر.
 

الشعب ينتصر لمصر.. رئيس «الوطنية للانتخابات»: إقبال كثيف من المواطنين على اللجان

 
الرئيس وقرينته يشاركان فى الاستفتاء بمصر الجديدة
 

شيخ الأزهر والبابا ومدبولى والوزراء ونجوم الرياضة والفن ونواب البرلمان يشاركون الناخبين فى الطوابير

 
السيدات فى الصدارة.. والإعاقة لم تمنع مسنة «بورسعيد»: «نزلت عشان الاستقرار»
 

أم شهيد بقنا: قلت نعم لأن حق ابنى رجع.. ومسيرة بـ«علم مصر» لسيدات شمال سيناء

 
السيسى فى لجنة الاستفتاء بمصر  الجديدة مع اللحظات الأولى لانطلاق التصويت
 

رئيس الوزراء: التصويت فى شمال سيناء يسير بشكل طبيعى

 
 
اليوم السابع
 
 
 
 

إضافة تعليق

الرئيس السيسى

الاستفتاء

التعديلات الدستورية

التصويت فى مصر




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة