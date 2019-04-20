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الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ساعة راحة القضاة المشرفين على الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 11:30 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ساعة راحة القضاة المشرفين على الاستفتاء الهيئه الوطنيه للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم
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حددت الهيئه الوطنيه للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى القرار رقم 36 لسنة 2019، ساعة الراحة للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 4 عصرا.

ونص قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

ويتم غلق مقار اللجان مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة واثبات هذة الإجراءات فى المحضر المعد لذلك .

ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف .

ويتم فتح مقار اللجان بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت.

 

 


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