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المصريون بهولندا يدلون بأصواتهم بالاستفتاء لليوم الثانى رافعين علم مصر

السبت، 20 أبريل 2019 05:16 م
المصريون بهولندا يدلون بأصواتهم بالاستفتاء لليوم الثانى رافعين علم مصر المصريون بهولندا يدلون بأصواتهم بالاستفتاء
كتب محمود راغب
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توافد أبناء الجالية المصرية فى هولندا رافعين علم مصر، على مقر السفارة المصرية هناك للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ثانى أيام الاستفتاء المخصصة للمصريين فى الخارج.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

 


 

 


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