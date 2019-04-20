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القبض على شابين على صلة بمقتل صحفية خلال أعمال شغب فى أيرلندا الشمالية

السبت، 20 أبريل 2019 10:03 ص
القبض على شابين على صلة بمقتل صحفية خلال أعمال شغب فى أيرلندا الشمالية الشرطة فى أيرلندا ـ صورة أرشيفية
بلفاست (أ ش أ)
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أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية أنها ألقت القبض على شابين يبلغان من العمر 18 و19 عاما بموجب قانون الإرهاب على صلة بمقتل الصحفية ليرا ماكى بالرصاص خلال أعمال شغب بمدينة "لندنديرى" أمس الأول الخميس.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها باللغة الانجليزية اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن ماكى (29 عاما) تلقت رصاصة فى الرأس أثناء تغطيتها لأعمال شغب فى "لندنديرى" مساء الخميس الماضى، وتوفيت فى وقت لاحق فى المستشفى متأثرة بجروحها. وقبل ساعات من وفاتها، غردت ماكى - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - قائلة "جنون تام" بشأن ما يحدث من شغب فى "لندنديرى".

وتأتى أعمال العنف قبل أيام من إحياء الجمهوريين الذين يعارضون الوجود البريطانى فى أيرلندا الشمالية، ذكرى انتفاضة عام 1916 ضد الحكم البريطانى.

 


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