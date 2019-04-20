الفنان محمد ثروت: اللى يحب مصر ينزل يشارك فى الاستفتاء على الدستور

كتب مدحت وهبة

أدلى الفنان محمد ثروت، منذ قليل، بصوته للتصويت فى الاستفتاء على الدستور بمقر اللجنة الانتخابية بكلية تربية رياضية بنات بالزمالك.

وقال الفنان محمد ثروت، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " إن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى، قائلا:"اللى يحب مصر ينزل وكمان اللى ينظر على خريطة الشرق الأوسط لازم ينزل للمشاركة من أجل دعم الوطن فى هذه المرحلة لأن مصر محتاجة كل واحد من ولادها يقف جنبها".

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.