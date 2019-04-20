العالم هانى عازر يوجه رسالة للمصريين أثناء مشاركته فى الاستفتاء بألمانيا

وجه العالم المصرى العالمى هانى عازر رسالة لحث المصريين فى الداخل والخارج على المشاركة فى الاستفتاء، وذلك عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء بفرانكفورت بألمانيا.

ووجه العالم المصرى العالمى هانى عازر رسالته قائلاً: "لازم ننزل كلنا ونشارك ونقول رأينا دى الديمقراطية وبرجو كل المصريين فى الداخل والخارج النزول والمشاركة".

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.